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53 минуты назад

Кулеба заявил, что США не запрещают использование их вооружений против Крыма

Илья Родин

Вашингтон якобы не запрещает украинским военным использовать переданное оружие против Крыма, заявил глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба в интервью Wall Street Journal. Об этом пишет РИА «Новости».

Кулеба уточнил, что действительно, при обсуждении военной помощи Украина взяла на себя обязательство перед США не использовать поставляемое оружие для нанесения ударов по российской территории.

США модифицировали HIMARS для невозможности ударов по РФ

Он пояснил, что это обязательство якобы не распространяется на Крым, который «международно признан украинской территорией».

По его словам, Киев никогда не сядет за стол переговоров с Москвой, не подпишет с ней мир, если Донбасс и Крым останутся под российским контролем.

Кулеба резюмировал, что Украина планирует забрать все свои бывшие территории обратно. Он добавил, что Киев намеревается вернуть часть земель военным, а часть - дипломатическим путем.

В Совбезе США ранее прокомментировали удары со стороны ВСУ по военным аэродромам в Саратовской и Рязанской областях. В ведомстве подчеркнули, что Штаты не поощряют Киев к атакам на российскую территорию.

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