В США сообщили о потере ключевого союзника в борьбе с Россией

Саудовская Аравия все больше переориентируется с США на Китай и Россию, таким образом Вашингтон постепенно теряет своего ключевого союзника в борьбе с РФ и КНР. Такое мнение в своей статье в Foreign Policy высказал Аарон Миллер.

Он уверен, что дни «моногамного брака» Вашингтона с Эр-Риядом подходят к концу и в нынешней ситуации Саудовская Аравия не только не станет выбирать сторону конфликта, но и сблизиться с Москвой и Пекином. На такие действия, по мнению Миллера, королевство толкнут его собственные интересы.

Обозреватель напомнил, что Эр-Рияд на протяжении многих лет укреплял связи с Китаем, но сейчас в их отношениях происходит «стратегический поворот». И все это происходит на фоне переориентации США с ближневосточного региона на европейский в качестве приоритетного направления внешней политики.

«Главным фактором в этом является растущая уверенность Саудовской Аравии, что она может действовать независимо, чтобы защитить свои интересы, и увеличивающееся значение Китая в качестве сверхдержавы», — считает Миллер.