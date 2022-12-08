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1 час назад

В США сообщили о потере ключевого союзника в борьбе с Россией

Елена Прошина

Саудовская Аравия все больше переориентируется с США на Китай и Россию, таким образом Вашингтон постепенно теряет своего ключевого союзника в борьбе с РФ и КНР. Такое мнение в своей статье в Foreign Policy высказал Аарон Миллер.

В США сообщили о потере ключевого союзника в борьбе с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он уверен, что дни «моногамного брака» Вашингтона с Эр-Риядом подходят к концу и в нынешней ситуации Саудовская Аравия не только не станет выбирать сторону конфликта, но и сблизиться с Москвой и Пекином. На такие действия, по мнению Миллера, королевство толкнут его собственные интересы.

Обозреватель напомнил, что Эр-Рияд на протяжении многих лет укреплял связи с Китаем, но сейчас в их отношениях происходит «стратегический поворот». И все это происходит на фоне переориентации США с ближневосточного региона на европейский в качестве приоритетного направления внешней политики.

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«Главным фактором в этом является растущая уверенность Саудовской Аравии, что она может действовать независимо, чтобы защитить свои интересы, и увеличивающееся значение Китая в качестве сверхдержавы», — считает Миллер.

По его словам, наследный принц Мохаммед бен Салман рассматривает КНР не только в качестве рычага, который можно использовать против США, но и главного торгового партнера. Кроме того нового главу Саудовской Аравии от предыдущих отличает готовность к риску и уверенность в себе. Последнее наследный принц Мохаммед бен Салман подкрепляет пониманием, что в ближайшие годы мир не сможет отказаться от углеводородов его страны.

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