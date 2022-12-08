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16 минут назад

В США рассказали о потере ключевого союзника

Lenta.ru

Обозреватель Аарон Миллер в статье для американского издания Foreign Policy указал, что США теряют прежнее влияние на Саудовскую Аравию, которая является ключевым союзником Вашингтона.

В США рассказали о потере ключевого союзника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению колумниста, «моногамный брак» Штатов и Саудовской Аравии подходят к концу. В текущей «холодной войне» Эр-Рияд сблизится с Москвой и Пекином, поскольку этого требуют его собственные интересы. Автор материала напомнил, что ближневосточная монархия на протяжении многих лет укрепляет связи с Китаем, а сейчас в отношениях двух стран происходит стратегический поворот.

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Вашингтон перестал рассматривать Эр-Рияд как приоритетное направление внешней политики, поэтому Саудовская Аравия стала налаживать контакты с другими влиятельными игроками, в первую очередь с Китаем.

«Что изменилось, так это растущая уверенность Саудовской Аравии — ее готовность действовать независимо, чтобы защитить свои интересы, — а также растущее значение Китая как сверхдержавы», — считает журналист.

Миллер отметил, что для наследного принца Мохаммеда бен Салмана Пекин является не простым рычагом давления на Вашингтон, а главным торговым партнером королевства. Времена осторожных ближневосточных монархов, которые руководствуются консенсусом, прошли, на смену к власти пришел готовый к риску будущий правитель Саудовской Аравии, который осознает, что мир еще долгое время будет зависеть от углеводородов его страны, заключил колумнист.

7 декабря председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд. У него запланированы государственный визит и участие в первом саммите Китая и арабских государств. Визит должен продлиться с 7 по 9 декабря.

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