Совет ЕС утвердил решение о непризнании паспортов из новых субъектов РФ

Совет Евросоюза утвердил решение не признавать российские паспорта, выданные в субъектах РФ, присоединенных в результате сентябрьского референдума, а также в Абхазии и Южной Осетии, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление Совета.

Фото: МВД России/14.мвд.рф МВД России/14.мвд.рф

"Российские документы, выданные в этих регионах, уже считаются недействительными в государствах-членах ЕС или будут признаны таковыми", - говорится в документе.

Из заявления также следует, что решение устанавливает общий подход, для гарантий нормального функционирования внешних границ, общей визовой политики, и для обеспечения безопасности государств в составе Евросоюза.

По словам главы партии ЛДПР Леонида Слуцкого, назвал решение постпредов стран ЕС о непризнании российских паспортов, выданных на территориях, неподконтрольных властям Украины и Грузии дискриминацией. 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошло голосование по вопросу вхождения в состав Российской Федерации.