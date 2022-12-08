Совет ЕС утвердил решение о непризнании паспортов из новых субъектов РФ

Совет Евросоюза утвердил решение не признавать российские паспорта, выданные в субъектах РФ, присоединенных в результате сентябрьского референдума, а также в Абхазии и Южной Осетии, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление Совета.
"Российские документы, выданные в этих регионах, уже считаются недействительными в государствах-членах ЕС или будут признаны таковыми", - говорится в документе.
Из заявления также следует, что решение устанавливает общий подход, для гарантий нормального функционирования внешних границ, общей визовой политики, и для обеспечения безопасности государств в составе Евросоюза.
По словам главы партии ЛДПР Леонида Слуцкого, назвал решение постпредов стран ЕС о непризнании российских паспортов, выданных на территориях, неподконтрольных властям Украины и Грузии дискриминацией. 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошло голосование по вопросу вхождения в состав Российской Федерации.
До 1 января 2026 года будет действовать переходный период интеграции для этих регионов. Путин подчеркивал, что их жителей нужно поддержать.