Девятый пакет ограничительных мер против РФ включит в себя санкции в отношении 169 организаций, поставляющих продукцию для российского ВПК. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на документы.

Отмечается, что девятый пакет рестрикций против Москвы страны Евросоюза могут утвердить 9 декабря.

По данным газеты, санкции будут введены против организаций, предоставляющих товары, «которые могут способствовать технологическому совершенствованию оборонного сектора и сферы безопасности России». Цель нового пакета состоит в том, чтобы не допустить «усиления промышленного потенциала РФ».

Уточняется, что под санкции могут подпасть химическое и биологическое оборудование, электронные компоненты, двигатели для беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, ограничения могут коснуться средств, применяемых для подавления митингов и беспорядков.