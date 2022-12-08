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48 минут назад

Евросоюз планирует расширить санкции на авиадвигатели и ноутбуки

Илья Родин

Девятый пакет ограничительных мер против РФ включит в себя санкции в отношении 169 организаций, поставляющих продукцию для российского ВПК. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на документы.

Отмечается, что девятый пакет рестрикций против Москвы страны Евросоюза могут утвердить 9 декабря.

По данным газеты, санкции будут введены против организаций, предоставляющих товары, «которые могут способствовать технологическому совершенствованию оборонного сектора и сферы безопасности России». Цель нового пакета состоит в том, чтобы не допустить «усиления промышленного потенциала РФ».

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Уточняется, что под санкции могут подпасть химическое и биологическое оборудование, электронные компоненты, двигатели для беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, ограничения могут коснуться средств, применяемых для подавления митингов и беспорядков.

Также в список попадут авиадвигатели и запчасти для них, жесткие диски, фотоаппараты и объективы к ним, ноутбуки.

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