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17 минут назад

В Киеве «дерусифицировали» более 30 улиц

Lenta.ru

Киевский городской совет принял решение переименовать еще 32 столичные улицы, названия которых связаны с Россией или знаменитыми русскими и советскими деятелями. Об этом пишет издание «Страна.ua».

В Киеве «дерусифицировали» более 30 улиц
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Смену топографических наименований объяснили продолжающейся дерусификацией в стране.

Так, например, в Голосеевском районе столицы улица Маршала Говорова стала носить имя генерала Игоря Момота, который воевал на стороне Украины против ополчения ДНР и ЛНР летом 2014 года. В Дарницком районе переулок Тургенева переименовали в честь австрийского украинофила Александра Барвинского.

В Печерском районе бульвар Дружбы народов назвали в честь основоположника украинского национализма Николая Михновского, в Соломенском — улица Зои Космодемьянской стала улицей Софии Галечко, офицера Украинских сечевых стрельцов в составе армии Австро-Венгрии.

Ранее Министерство культуры Украины сообщало о намерении создать совещательный орган, задачами которого будут являться «дерусификация, декоммунизация и деколонизация» республики. В ведомстве подчеркнули, что данные процессы должны «проходить цивилизованно».

В мире,Александр Барвинский,
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