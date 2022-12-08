США анонсировали обращение Байдена после освобождения баскетболистки Грайнер

Президент США Джо Байден выступит с экстренным обращением на фоне новостей об освобождении американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

Выступление президента намечено на 08:30 утра по местному времени (16:30 мск). При этом повестку готовящегося обращения в Белом доме не раскрыли.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Грайнер, признанную виновной в РФ в контрабанде наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута. Он был осужден в США за поддержку террора и попытку незаконной торговли оружием.