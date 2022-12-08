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55 минут назад

США анонсировали обращение Байдена после освобождения баскетболистки Грайнер

Lenta.ru

Президент США Джо Байден выступит с экстренным обращением на фоне новостей об освобождении американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

США анонсировали обращение Байдена после освобождения баскетболистки Грайнер
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Выступление президента намечено на 08:30 утра по местному времени (16:30 мск). При этом повестку готовящегося обращения в Белом доме не раскрыли.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Грайнер, признанную виновной в РФ в контрабанде наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута. Он был осужден в США за поддержку террора и попытку незаконной торговли оружием.

Позже эту информацию подтвердил МИД РФ. В министерстве отметили, что обмен произошел 8 декабря в аэропорту Абу-Даби.

Бриттни Грайнер,Виктор Бут,Джозеф Байден,МИД России,
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