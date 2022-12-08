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19 минут назад

В США назвали обмен Грайнер на Бута капитуляцией Америки

ТК «Звезда»иещё 32

Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон не оценил обмен российского предпринимателя Виктора Бута на известную американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

В США назвали обмен Грайнер на Бута капитуляцией Америки
Фото: wr1 ZUMAPRESS.com Globallookpresswr1 ZUMAPRESS.com Globallookpress

«Обмен Грайнер на Бута означает капитуляцию Америки», - так эксперт прокомментировал обмен заключенными между США и Россией.

Напомним, что сегодня в аэропорту Абу-Даби завершилась процедура по обмену гражданина Российской Федерации Виктора Бута, отбывавшего тюремный срок в США по обвинению в торговле оружием, на гражданку Соединенных Штатов Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков.

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