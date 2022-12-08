В США назвали обмен Грайнер на Бута капитуляцией Америки

«Обмен Грайнер на Бута означает капитуляцию Америки», - так эксперт прокомментировал обмен заключенными между США и Россией.

Напомним, что сегодня в аэропорту Абу-Даби завершилась процедура по обмену гражданина Российской Федерации Виктора Бута, отбывавшего тюремный срок в США по обвинению в торговле оружием, на гражданку Соединенных Штатов Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков.