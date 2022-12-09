Саммит ЕАЭС начался в Бишкеке

Лидеры стран собрались в резиденции «Ала-Арча». Каж дого пр ибывшего главу государства лично встречал президент Киргизии Садыр Жапаров . Затем участники саммита ЕАЭС сделали совместное фото и начали встречу.

Помимо углубления интеграции ЕАЭС стороны намереваются обсудить создание общего газово го рынка и межведомственного сове та в сфере энергетики.

Ранее в Кремле анонсировали, что российская делегация на саммите изложит основные приоритеты своего предстоящего председательства в ЕАЭС в 2023 году.