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21 минуту назад

Gazeta.pl: Посол Польши в Венгрии встретился с политиками, поддерживающими раздел Украины

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Посольство Польши в Будапеште попало в скандал из-за встречи с венгерскими правыми политиками, поддерживающими раздел Украины, сообщили СМИ.

Польский посол в Венгрии встретился с желающими разделить Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщила Gazeta.pl, посол Польши Себастьян Кенчек и заведующая политико-экономическим отделом Катажина Ратайчак-Сова встретились с лидером венгерских ультраправых сил Ласло Тороцкаи, передает РИА «Новости».

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Политик до этого поздравил жителей Польши с Днем независимости, написав в соцсетях «Да благословит Бог Польшу! Встретимся снова на польско-венгерской границе!» и прикрепив к публикации фотографию 1939 года с Ужокского перевала, где польские и венгерские пограничники пожимают друг другу руки.

Сейчас эта территория принадлежит Украине, поэтому высказывание Тороцкаи вызвало громкий протест со стороны пресс-секретаря украинского МИД Олега Николенко.

После встречи член Комиссии по иностранным делам Польши, депутат Роберт Тышкевич пригрозил направить в МИД своей страны запрос о привлечении к ответственности руководства дипмиссии в Венгрии.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что руководство намерено провести референдумы на Западной Украине для обоснования своих притязаний на украинские земли.

В мире,Ласло Тороцкаи,Олег Николенко,Сергей Нарышкин,СВР России,
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