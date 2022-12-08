В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
1 час назад

Чешский курорт раскритиковали за привлечение русских туристов

Елена Прошина

Власти чешского курорта Карловые Вары подверглись критике за кампанию по привлечению русскоязычных туристов. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на чешское издание Euractiv.

Чешский курорт раскритиковали за привлечение русских туристов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из-за санкций поток отдыхающих из России в Чехию значительно сократился. Кампания по привлечению туристов должна была проводиться только онлайн и только для людей, у которых на устройствах установлен русский язык. Слоган для кампании был выбран: «Карловые Вары вас понимают». Однако по словам мэра города Андреа Пфеффер Ферклова, кампания была нацелена не на русских, а на граждан ЕС.

«Он направлен не на Россию, а на людей, которые живут в Европе, прежде всего в Германии, и говорят только по-русски. Мы не нацелены на то, чтобы русские в России приезжали к нам. Это нужно различать», — сказала мэр.

Однако против такой рекламы выступили депутаты от оппозиции. По их мнению, русские, проживающие в Европе, все равно поддерживают российский режим.

«Население русских по происхождению в европейских странах, традиционно очень сильно связано со своей родиной. В большинстве своем они активно не выступают против военных действий, а наоборот, часть русских, проживающих в Европе, организуют митинги в поддержку российского режима и ослабления санкций», — говорится в письме депутатов.

При этом глава информцентра Йозеф Длогош пообещал, что рекламный слоган будет убран.

«Мы уберем лозунг из рекламной кампании. А ведь он должен был сказать: приезжайте сюда лечиться, наша продукция именно то, что вы ищете», - сказал он.

В мире,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители