Чешский курорт раскритиковали за привлечение русских туристов

Из-за санкций поток отдыхающих из России в Чехию значительно сократился. Кампания по привлечению туристов должна была проводиться только онлайн и только для людей, у которых на устройствах установлен русский язык. Слоган для кампании был выбран: «Карловые Вары вас понимают». Однако по словам мэра города Андреа Пфеффер Ферклова, кампания была нацелена не на русских, а на граждан ЕС.