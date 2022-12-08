Чешский курорт раскритиковали за привлечение русских туристов

Власти чешского курорта Карловые Вары подверглись критике за кампанию по привлечению русскоязычных туристов. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на чешское издание Euractiv.
Из-за санкций поток отдыхающих из России в Чехию значительно сократился. Кампания по привлечению туристов должна была проводиться только онлайн и только для людей, у которых на устройствах установлен русский язык. Слоган для кампании был выбран: «Карловые Вары вас понимают». Однако по словам мэра города Андреа Пфеффер Ферклова, кампания была нацелена не на русских, а на граждан ЕС.
«Он направлен не на Россию, а на людей, которые живут в Европе, прежде всего в Германии, и говорят только по-русски. Мы не нацелены на то, чтобы русские в России приезжали к нам. Это нужно различать», — сказала мэр.
Однако против такой рекламы выступили депутаты от оппозиции. По их мнению, русские, проживающие в Европе, все равно поддерживают российский режим.
«Население русских по происхождению в европейских странах, традиционно очень сильно связано со своей родиной. В большинстве своем они активно не выступают против военных действий, а наоборот, часть русских, проживающих в Европе, организуют митинги в поддержку российского режима и ослабления санкций», — говорится в письме депутатов.
При этом глава информцентра Йозеф Длогош пообещал, что рекламный слоган будет убран.
«Мы уберем лозунг из рекламной кампании. А ведь он должен был сказать: приезжайте сюда лечиться, наша продукция именно то, что вы ищете», - сказал он.