В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
49 минут назад

«Россия сейчас побеждает»: читатели Daily Mail поддержали заявление Путина о ядерном оружии

Вечерняя Москва

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с Советом по правам человека заявил, что Москва рассматривает оружие массового поражения как защиту. Читатели британского издания Daily Mail поддержали высказывание российского лидера.

«Россия сейчас побеждает»: британцы поддержали заявления Путина
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, один из комментаторов отметил, что силы НАТО действительно сконцентрированы на российской границе и на Украине.

Путин: "Россия не собирается размахивать ядерным оружием"

Также читатели выразили мнение, что украинская сторона сама десятилетиями обстреливала Донбасс.

Пользователи также обратили внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский сам призывает НАТО вступить в конфликт и провоцирует эскалацию.

— Похоже, Россия сейчас побеждает. Чем дольше идет этот конфликт, тем слабее становится Запад. Вскоре денежная поддержка закончится, — заключил другой читатель.

7 декабря президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что в настоящее время в мире нарастает угроза начала ядерной войны. Глава государства подчеркнул, что Россия никогда не применит ядерное оружие первой — это исключительное средство защиты. Москва отдает себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Более того, в арсенале страны имеется самое продвинутое ядерное оружие в мире.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,НАТО,Совет по правам человека,
53
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители