Президент России Владимир Путин в ходе встречи с Советом по правам человека заявил, что Москва рассматривает оружие массового поражения как защиту. Читатели британского издания Daily Mail поддержали высказывание российского лидера.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Так, один из комментаторов отметил, что силы НАТО действительно сконцентрированы на российской границе и на Украине.

Также читатели выразили мнение, что украинская сторона сама десятилетиями обстреливала Донбасс.

Пользователи также обратили внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский сам призывает НАТО вступить в конфликт и провоцирует эскалацию.

— Похоже, Россия сейчас побеждает. Чем дольше идет этот конфликт, тем слабее становится Запад. Вскоре денежная поддержка закончится, — заключил другой читатель.