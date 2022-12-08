В ЕС назвали ожидаемую дату принятия девятого пакета санкций

«Мы ожидаем принятия очередного пакета санкций ЕС в отношении России в пятницу вечером (9 декабря — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он.

По его словам, в новых ограничениях учтены предложения Польши, которые поддержали Латвия, Литва и Эстония. Уточняется, что в пакете значительно расширен список товаров двойного назначения. Кроме того, увеличен список фирм, работающих на российскую военную промышленность.