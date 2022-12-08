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1 час назад

В ЕС назвали ожидаемую дату принятия девятого пакета санкций

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Посол Польши в Европейском союзе (ЕС) Анджей Садось назвал предположительную дату принятия девятого пакета антироссийских санкций. Его слова приводит Польское агентство печати.

В ЕС назвали ожидаемую дату принятия девятого пакета санкций
Фото: ТАССТАСС

«Мы ожидаем принятия очередного пакета санкций ЕС в отношении России в пятницу вечером (9 декабря — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он.

По его словам, в новых ограничениях учтены предложения Польши, которые поддержали Латвия, Литва и Эстония. Уточняется, что в пакете значительно расширен список товаров двойного назначения. Кроме того, увеличен список фирм, работающих на российскую военную промышленность.

«Вводим запрет инвестировать в российскую горнодобывающую промышленность. Вносим в санкционные списки почти 200 человек и фирм», — добавил польский представитель в Евросоюзе.

Ранее власти Венгрии выступили против введения девятого пакета санкций против России. Отмечается, что таким образом Будапешт отреагировал на отказ Евросоюза выделить стране деньги на восстановление после пандемии.

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