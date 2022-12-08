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30 минут назад

Момент гибели под обстрелом депутата парламента ДНР попал на видео

Lenta.ru

Городские камеры видеонаблюдения в Донецке зафиксировали момент гибели под обстрелом депутата парламента Донецкой народной республики (ДНР) Марии Пироговой. Запись публикует Telegram-канал издания «Московский комсомолец».

Момент гибели под обстрелом депутата парламента ДНР попал на видео
Фото: Телеграм-канал "Типичный Донецк"Телеграм-канал "Типичный Донецк"

За несколько минут до смерти парламентарий стояла возле входа в здание и беседовала с мужчиной. Услышав взрывы, Пирогова побежала к машине, и в этот момент снаряд разорвался в нескольких метрах от нее.

Момент взрыва в ТЦ в Назрани попал на видео

На кадрах видно, что собеседник погибшей пытался спасти ее, толкнув в сторону. Тем не менее взрывной волной поразило и его самого.

Обстрел Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), во время которого погибла Пирогова, произошел во вторник, 6 декабря. Позже президент России Владимир Путин подписал указ о награждении женщины орденом Мужества посмертно.

В мире,Мария Пирогова,Владимир Путин,
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