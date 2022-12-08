Момент гибели под обстрелом депутата парламента ДНР попал на видео

Городские камеры видеонаблюдения в Донецке зафиксировали момент гибели под обстрелом депутата парламента Донецкой народной республики (ДНР) Марии Пироговой. Запись публикует Telegram-канал издания «Московский комсомолец».

Фото: Телеграм-канал "Типичный Донецк" Телеграм-канал "Типичный Донецк"

За несколько минут до смерти парламентарий стояла возле входа в здание и беседовала с мужчиной. Услышав взрывы, Пирогова побежала к машине, и в этот момент снаряд разорвался в нескольких метрах от нее.

На кадрах видно, что собеседник погибшей пытался спасти ее, толкнув в сторону. Тем не менее взрывной волной поразило и его самого.