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1 час назад

В Монголии задержали первых подозреваемых в хищениях угля

Парламентская газетаиещё 6

В Монголии задержаны на двое суток бывший глава госкомпании по добыче и экспорту угля Баттулгын Ганхуяг, его родственники и несколько бизнесменов после обысков. Всего под стражей находятся восемь человек. Об этом сообщил министр юстиции и внутренних дел Монголии Хишгээгийн Нямбаатар, передает ТАСС.

В Монголии задержали первых подозреваемых в хищениях угля
Фото: ТАССТАСС

Министр рассказал, что по делу о хищении угля создана рабочая группа для поддержки расследования. В связи с масштабом дела к расследованию привлечены следователи из каждой области страны для сбора обширной доказательной базы. 8 декабря детективы, эксперты, таможенники и пограничники выехали в Южно-Гобийский аймак (область), где находится одно из крупнейших в мире месторождений высококачественного коксующегося угля Таван-Толгой.

В начале декабря в Монголии начались массовые протесты после новостей о краже угля, предназначенного для поставок в Китай, на сумму в 1,8 миллиарда долларов. Общая сумма украденного угля, по данным СМИ, может составлять до 12,9 миллиарда долларов. В министерстве юстиции отметили, что монгольское правительство обратилось к китайским властям с просьбой подключиться к расследованию дела.

Глава Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению попыток вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов в комментарии «Парламентской газете» заявил, что США заинтересованы в дестабилизации политической ситуации в Монголии, граничащей с Китаем и Россией. «У наших недругов есть желание превратить Монголию в такую же территорию нестабильности, которую они периодически делали по отношению к нам на Кавказе или в Восточной Европе, а по отношению к Китаю — на Тайване», — сказал сенатор.

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