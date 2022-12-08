Визит президента Узбекистана в Бишкек перенесли

Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Бишкек перенесли на более поздний срок. Об этом сообщило министерство иностранных дел Киргизии, передает РИА Новости.

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«Визит перенесен. Пока точная дата неизвестна, но он состоится до конца декабря», — заявили в МИД республики, не уточнив причину переноса.

Отмечается, что решение отложить встречу лидеров двух государств было принято по итогам переговоров между ними.

Саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который состоится в Бишкеке 9 декабря, планирует посетить премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, добавили в ведомстве.