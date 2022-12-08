В США заволновались ростом пророссийских настроений

Американский юрист и политолог Дуглас Шон заявил, что в США растут пророссийские настроения. В своей колонке для The Hill он отметил, что это способно «погубить свободный мир».

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Шон напомнил об «общепринятым принципе» США: когда демократии за границей угрожает опасность, Америка встает на ее защиту. Однако этот идеал подвергается критике после начала украинского кризиса, отметил эксперт.

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По мнению политолога, среди правых политических сил усиливаются изоляционистские тенденции (политика невовлечения в дела других государств), республиканцы возглавили усилия по ограничению поддержки Украины Вашингтоном.

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) даже назвал нынешний уровень поддержки Украины со стороны США «карт-бланшем». Левое крыло Демократической партии также громко выразило свое несогласие с продолжением помощи Украине в письме администрации Джо Байдена, назвав украинский кризис результатом политики НАТО и США.

При этом в ходе ноябрьского опроса Beacon Research больше половины простых американцев (57 процентов) заявили, что США должны продолжать поддерживать Украину, чтобы защитить Европу.

«Раболепствующие перед Владимиром Путиным правые политические деятели, включая бывшего президента [Дональда Трампа - прим.ред.], активно подвергают риску свободный мир», - заявил Шон.

По мнению политолога, если США значительно сократят помощь Украине, другие западные страны последуют их примеру, что придаст России сил.

«Поддержка Украины - это не только вопрос противодействия Владимиру Путину. Это в равной степени отправка громкого сигнала другим авторитарным лидерам, особенно в Пекине и Тегеране, о том, что Соединенные Штаты не будут оставаться в стороне, когда демократия за рубежом находится под активной угрозой», - заключил он.