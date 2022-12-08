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35 минут назад

В США обеспокоились ростом пророссийских настроений

Lenta.ru

Число жителей США, которые выступают за уменьшение поддержки Украины, резко увеличивается. Об этом заявил обозреватель Дуглас Шоэн в материале для Hill.

В США обеспокоились ростом пророссийских настроений
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Шоэн обеспокоился ростом пророссийских настроений и подчеркнул, что сторонников этой позиции становится все больше среди обеих партий Конгресса США.

«Республиканцы в конгрессе обозначают свою позицию как "реализм", утверждая, что Вашингтон не может продолжать помогать Украине из-за инфляции, которая влияет на жизнь американских семей, и не должен рисковать ядерной войной с Россией ради страны, находящейся в тысячах миль», — подчеркнул он.

В мире,Конгресс США,
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