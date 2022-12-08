В США обеспокоились ростом пророссийских настроений

«Республиканцы в конгрессе обозначают свою позицию как "реализм", утверждая, что Вашингтон не может продолжать помогать Украине из-за инфляции, которая влияет на жизнь американских семей, и не должен рисковать ядерной войной с Россией ради страны, находящейся в тысячах миль», — подчеркнул он.