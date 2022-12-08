СМИ: бывшему президенту Перу грозит до 20 лет тюрьмы

Отстраненному от власти экс-президенту Перу предъявлено обвинение в организации мятежа. Об этом сообщила в среду газета El Comercio.
По информации издания, в настоящий момент Кастильо задержан полицией и помещен в следственный изолятор на 10 суток по обвинению в совершении ряда преступлений. Самым серьезным из них является попытка организации мятежа (статья 346 уголовного кодекса Перу), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
Кроме того, экс-глава государства обвиняется в злоупотреблении властью и нарушении общественного спокойствия. Смещенный президент также фигурирует в ряде уголовных дел, связанных с коррупционными преступлениями, которые были возбуждены еще во время его пребывания в должности.
В среду Кастильо был отстранен от власти парламентом, при этом сам президент объявил о роспуске Конгресса (парламента) и введении в стране комендантского часа. Законодатели не стали отменять голосование и одобрили отставку главы государства. Военные и полиция высказались в поддержку Конгресса. Вскоре после этого первый вице-президент Перу Дина Болуарте приняла присягу в качестве главы государства.