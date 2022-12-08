Советник Ельцина напомнил о документе, лишающем Украину Крыма

«Надо карту смотреть. Львова, естественно, не было. Что такое денонсация? Отмена, аннулирование. С возвращением в ситуацию на момент подписания договора. Они [эти территории] были у Польши, Венгрии и, конечно, у России (что осталось от империи). Крым, в частности. Собственно, в нынешнем понимании Украины и не было», — уточнил политик.