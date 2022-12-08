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1 час назад

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Газета.Ru

Воздушную тревогу объявили ночью 8 декабря в пяти областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Фото: ТАССТАСС

Сирены звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях. Воздушная тревога также объявлена в подконтрольных Киеву районах Херсонской области.

Telegram-канал "Страна.ua" сообщил о взрывах в Николаеве. 7 декабря национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявила о сохраняющемся дефиците электроэнергии на Украине. До этого сообщалось, что энергоинфраструктура Украины может перестать функционировать уже к концу года. В случае если обстрелы будут продолжаться, энергетическая инфраструктура может быть разрушена в течение нескольких недель.

С 10 октября Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент РФ Владимир Путин.

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