В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Telegram-канал "Страна.ua" сообщил о взрывах в Николаеве. 7 декабря национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявила о сохраняющемся дефиците электроэнергии на Украине. До этого сообщалось, что энергоинфраструктура Украины может перестать функционировать уже к концу года. В случае если обстрелы будут продолжаться, энергетическая инфраструктура может быть разрушена в течение нескольких недель.