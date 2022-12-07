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33 минуты назад

В ЕК предложили заблокировать российские телеканалы

Lenta.ru

В новом пакете санкций против России может оказаться пункт о блокировке четырех российских телеканалов. Такая мера воздействия на Кремль предлагается в официальном заявлении Европейской комиссии (ЕК), сделанном от имени ее главы Урсулы фон дер Ляйен.

В ЕК предложили заблокировать российские телеканалы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы нанесем удар по российской пропагандистской машине, дополнительно отключив от эфира четыре канала и все другие платформы для распространения контента», — говорится в заявлении Еврокомиссии.

При этом фон дер Ляйен не уточнила, какие именно российские телеканалы она имеет в виду. Озвученные меры могут оказаться в следующем, девятом пакете санкций против России. По слова главы ЕК, на такие меры Европа идет, так как поддерживает Украину и хочет «заставить Россию расплачиваться за ее жестокость».

В этом же заявлении политик допустила, что в новом пакете санкций будет запрет на доступ России к беспилотным летательным аппаратам. В том числе это касается технологий, полученных с помощью третьих стран.

В мире,Еврокомиссия,
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