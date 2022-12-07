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10 минут назад

Фон дер Ляйен призналась в любви к русской опере

Рамблер

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отвечая на вопрос об отношении к русской опере на премьере «Бориса Годунова» в театре «Ла Скала», назвала композиторов РФ «феноменальными». Об этом сообщает ТАСС.

Фон дер Ляйен призналась в любви к русской опере
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Фон дер Ляйен посетила премьеру «Бориса Годунова» в миланском театре «Ла Скала». Там у нее спросили, как она относится к русской опере.

«Я люблю хорошую оперу. Мусоргский — феноменален, Чайковский тоже феноменален. Мы должны уважать ее», — ответила глава ЕК.

Напомним, что беженцы из Украины в Европе выступают с критикой и устраивают протесты в культурных учреждениях, в афишах которых значатся произведения русских авторов. Несмотря на это «Ла Скала» решила открыть новый творческий сезон оперой «Борис Годунов» Модеста Мусорского.

В мире,Общество,Борис Годунов,Еврокомиссия,
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