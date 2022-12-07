Минюст США обвинил украинского депутата в мошенничестве

Минюст США предъявил обвинения украинскому внефракционному депутату Андрею Деркачу в отмывании денег и мошенничестве, пишет РИА Новости со ссылкой на американское ведомство.

Фото: CC BY-SA 4.0 / Petro Zhuravel CC BY-SA 4.0 / Petro Zhuravel

Как отметили в Вашингтоне, «агента российской разведки» якобы уличили в покупке недвижимости в нарушение санкций США.

«Он обвинен в мошенничестве и отмывании денег в связи с покупкой и использованием люксовой недвижимости в Беверли Хиллс», — подчеркнули специалисты.

При этом Минюст уточнил, что депутат «скрывал свой интерес в этих операциях».

Минфин США первоначально поместил Деркача и ряд контролируемых им компаний под санкции в сентябре 2020 года. Американские власти считают, что он якобы являлся «российским агентом», который пытался «подорвать» президентские выборы в США 2020 года.