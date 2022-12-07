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1 час назад

Минюст США обвинил украинского депутата в мошенничестве

Lenta.ru

Минюст США предъявил обвинения украинскому внефракционному депутату Андрею Деркачу в отмывании денег и мошенничестве, пишет РИА Новости со ссылкой на американское ведомство.

Минюст США обвинил украинского депутата в мошенничестве
Фото: CC BY-SA 4.0 / Petro ZhuravelCC BY-SA 4.0 / Petro Zhuravel

Как отметили в Вашингтоне, «агента российской разведки» якобы уличили в покупке недвижимости в нарушение санкций США.

«Он обвинен в мошенничестве и отмывании денег в связи с покупкой и использованием люксовой недвижимости в Беверли Хиллс», — подчеркнули специалисты.

При этом Минюст уточнил, что депутат «скрывал свой интерес в этих операциях».

Минфин США первоначально поместил Деркача и ряд контролируемых им компаний под санкции в сентябре 2020 года. Американские власти считают, что он якобы являлся «российским агентом», который пытался «подорвать» президентские выборы в США 2020 года.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыск в квартире депутата Верховной Рады Андрея Деркача, которого подозревают в связях с российской разведкой. Сообщается, что у парламентария нашли «шпионскую» ручку со спрятанным диктофоном и камерой.

В мире,Андрей Деркач,Верховная Рада,Казначейство США,Министерство юстиции США,
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