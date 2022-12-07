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50 минут назад

Кличко предупредил о сценарии «апокалипсиса» в Киеве

Илья Родин

Мэр Киева Виталий Кличко заявил в среду, 7 декабря, что в украинской столице возможен «апокалипсис» в том случае, если продолжатся воздушные удары по критической инфраструктуре города. Об этом пишет Reuters.

Кличко заговорил об апокалипсическом сценарии в Киеве
Фото: EPA / ТАССEPA / ТАСС

Кличко подчеркнул, что Киев могут быть отключены электричество, вода и отопление. Он добавил, что власти города делают все возможное, чтобы этого не произошло.

По словам градоначальника, картина все же «безрадостная». В частности, в столице недостаточное количество пунктов обогрева для того, чтобы принять все 3,6 млн жителей.

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Политик отметил, что в настоящее время не следует поддаваться панике. Необходимо подготовиться к эвакуации на тот случай, если ситуация резко ухудшится, резюмировал Кличко.

Ранее мэр Киева призвал горожан по возможности переехать в пригород, к друзьям, или в свои частные дома.

В мире,Виталий Кличко,
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