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18 минут назад

Американцы назвали основных фаворитов будущей президентской гонки

Lenta.ru

Американцы назвали основных фаворитов будущей президентской гонки. Среди них не оказалось бывшего президента США Дональда Трампа и нынешнего американского лидера Джо Байдена, пишет Fox News со ссылкой на несколько предварительных опросов.

Американцы назвали основных фаворитов будущей президентской гонки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Большинство избирателей Республиканской партии назвали своим главным претендентом на пост президента губернатора Флориды Рона Десантиса. Согласно недавнему опросу юридической школы Маркетта, 63 процента респондентов предпочли бы, чтобы Десантис был выбран Республиканской партией вместо Трампа, которого поддержали только 36 процентов опрошенных.

Другой опрос, проведенный Marist, показал, что около 54 процентов демократов считают, что наибольшие шансы их партии на победу связаны с кандидатом, отличным от Байдена. Однако несмотря на то, что 68 процентов американцев выступают против выдвижения действующего президента, к нему они относятся более благосклонно, чем к кандидатуре вице-президента Камалы Харрис.

Ранее опрос показал главные страхи американцев. Все больше граждан США обеспокоены угрозой ядерной войны, конфликтами стран из-за энергоресурсов и цифровой слежкой. Так, 69 процентов опрошенных заявили, что они «чрезвычайно» или «в некоторой степени» обеспокоены угрозой ядерной войны в ближайшие пять лет.

В мире,Рон Десантис,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Республиканская партия США,
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