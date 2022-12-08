Шольц заявил о снижении рисков ядерной войны после действий Запада

Россия не угрожает миру ядерным оружием. Об этом заявил в эфире радио Deutschlandfunk канцлер Германии Олаф Шольц, предполагая, что это стало реакцией на действия международного сообщества.

Он также выразил готовность вести переговоры с Россией о контроле над вооружениями в Европе, что «предлагалось еще до украинского кризиса, и в этой позиции ничего не изменилось».

В то же время президент РФ Владимир Путин считает, что угроза ядерной войны «нарастает». При этом он подчеркивал, что Москва рассматривает ядерное оружие как средство защиты и возможность нанести ответно-встречный удар.