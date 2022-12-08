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1 час назад

Шольц заявил о снижении угрозы применения ядерного оружия в мире

Газета.Ruиещё 8

Россия не угрожает миру ядерным оружием. Об этом заявил в эфире радио Deutschlandfunk канцлер Германии Олаф Шольц, предполагая, что это стало реакцией на действия международного сообщества.

Шольц заявил о снижении рисков ядерной войны после действий Запада
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он также выразил готовность вести переговоры с Россией о контроле над вооружениями в Европе, что «предлагалось еще до украинского кризиса, и в этой позиции ничего не изменилось».

В то же время президент РФ Владимир Путин считает, что угроза ядерной войны «нарастает». При этом он подчеркивал, что Москва рассматривает ядерное оружие как средство защиты и возможность нанести ответно-встречный удар.

Президент России указал на то, что большое количество тактического ядерного оружия США находится в Европе, в то время как Россия «никому не передает» свои вооружения, которые у нее «в более продвинутом и современном состоянии, чем у любой другой державы».

В мире,Армия,Олаф Шольц,Владимир Путин,
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