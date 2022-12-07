В Германии отреагировали на сорванную попытку госпереворота

«Неужели какие-то "бывшие" немецкие силовики способны были создать целую организацию с планом захвата власти в стране. При чем цель якобы была вернуть Германию даже не в гитлеровские, а кайзеровские времена. Трудно во все это поверить. Ждем дополнительной информации, признание арестованных, правдоподобных доводов полиции — тогда можно будет что-то более определенное сказать», — поделился Рар.