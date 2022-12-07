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1 час назад

В Германии отреагировали на сорванную попытку госпереворота

Lenta.ru

Немецкий политолог Александр Рар усомнился в том, что Германии действительно угрожал госпереворот. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

В Германии отреагировали на сорванную попытку госпереворота
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее сообщалось, что полиция Германии предотвратила государственный переворот, который планировали организовать правые экстремисты. Злоумышленники хотели взять штурмом Бундестаг. Правоохранителями были задержаны более 25 человек, которые либо были членами террористической организации правого толка, либо поддерживали ее.

В Кремле прокомментировали новость о попытке госпереворота в Германии

«Неужели какие-то "бывшие" немецкие силовики способны были создать целую организацию с планом захвата власти в стране. При чем цель якобы была вернуть Германию даже не в гитлеровские, а кайзеровские времена. Трудно во все это поверить. Ждем дополнительной информации, признание арестованных, правдоподобных доводов полиции — тогда можно будет что-то более определенное сказать», — поделился Рар.

Ранее политолог Николай Топорнин отметил, что сомневается во внешнем вмешательстве в подготовке к государственному перевороту в Германии.

В мире,Александр Рар,Николай Топорнин,Бундестаг,
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