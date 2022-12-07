В Белом доме озвучили позицию США по ударам ВСУ по России

Соединенные Штаты не поощряли нанесение Украиной ударов по территории России и не предоставляли ей средств на эти цели. Об этом заявил в среду на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби .

"Мы, конечно, не поощряли и не предоставляли право Украине наносить удары по России", - сказал он.

Кирби утверждал, что Вашингтон сосредоточен лишь на том, чтобы у Киева "были возможности <...> для самообороны, для защиты украинской территории".

"Мы предоставляем им информацию, чтобы помочь им защитить себя, мы, конечно, предоставляем им ресурсы и вооружение", - добавил он.

По словам Кирби, США ведут консультации с Украиной о подотчетности отправленных вооружений, но Киев сам принимает решения об их применении. "Они сами принимают решения [по использованию поставляемого вооружения]", - утверждал он. Представитель Госдепа отметил, что у США "были разговоры [с украинцами] по поводу ответственности за [использование] этих систем вооружений", при этом в Вашингтоне якобы выражали "обеспокоенность эскалацией", к которой может привести использование этого оружия.