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35 минут назад

Зеленский и "дух Украины" названы человеком года по версии Time

Газета.Ru

Американский журнал Time назвал "Человеком года 2022" президента Украины Владимира Зеленского и "дух Украины". Об этом сообщает Today.

Зеленский и "дух Украины" названы человеком года по версии Time
Фото: TimeTime

По мнению редакции, украинский президент "за последний год он зарекомендовал себя как символ неповиновения и демократии".

Журнал Time выбирает человека года каждый год с 1927 года. В 2021 году этот титул получил предприниматель Илон Маск.

Ранее Time составил рейтинг из десяти лучших игр 2022 года, отдав первое место вышедшей в ноябре God of War Ragnarok. По мнению редакции журнала, это "то, к чему должны стремиться все приключенческие игры". Игру назвали эпичной эмоциональной сагой, которая полностью заслуживает звание игры года.

Газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что администрация Байдена в частном порядке призывает Зеленского продемонстрировать открытость к переговорам с Россией.

В мире,Илон Маск,Владимир Зеленский,
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