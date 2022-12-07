Зеленский и "дух Украины" названы человеком года по версии Time

Американский журнал Time назвал "Человеком года 2022" президента Украины Владимира Зеленского и "дух Украины". Об этом сообщает Today.

Фото: Time Time

По мнению редакции, украинский президент "за последний год он зарекомендовал себя как символ неповиновения и демократии".

Журнал Time выбирает человека года каждый год с 1927 года. В 2021 году этот титул получил предприниматель Илон Маск.

Ранее Time составил рейтинг из десяти лучших игр 2022 года, отдав первое место вышедшей в ноябре God of War Ragnarok. По мнению редакции журнала, это "то, к чему должны стремиться все приключенческие игры". Игру назвали эпичной эмоциональной сагой, которая полностью заслуживает звание игры года.