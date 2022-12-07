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1 час назад

Меркель ответила на вопрос об участии в урегулировании кризиса на Украине

Мария Иванова

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не участвует в урегулировании украинского кризиса. Об этом она рассказала в интервью Zeit.

По мнению Меркель, конфликт на Украине однажды закончится за столом переговоров, как это бывает всегда.

«Есть разница между продиктованным миром, которого я, как и многие другие, не хочу, и дружескими открытыми дискуссиями друг с другом», - подчеркнула она.

Меркель заверила, что вопроса об ее участии в урегулировании кризиса «даже не возникает».

Также Меркель отвергла критику своей политики в отношении России и энергетики. Она подчеркнула, что стремилась предотвратить кризис, который происходит сейчас.

«То, что это не сработало, еще не значит, что попытки были ошибочными», - подчеркнула она.

В то же время, по словам Меркель, она должна была «быстрее реагировать на агрессивность России» и активнее оснащать Бундесвер. В НАТО была поставлена цель довести расходы членов на оборону до двух процентов ВВП, но Германии это сделать не удалось.

Ранее Меркель заявила, что ей помешали наладить диалог с Россией перед ее отставкой. Политик хотела создать отдельный европейский формат переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Франции Эммануэлем Макроном, но отставка была близка и ее идею не поддержали.

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