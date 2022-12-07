В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
1 час назад

Лукашенко посетит саммит ЕАЭС в Бишкеке

Lenta.ruиещё 1

Президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который пройдет в Бишкеке 9 декабря. Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Лукашенко посетит саммит ЕАЭС в Бишкеке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Главы государств обсудят, в частности, развитие кооперационных проектов в промышленности, формирование общих рынков, основные направления международной деятельности на 2023 год.

«Ожидается, что во время заседания Александр Лукашенко озвучит предложения белорусской стороны по стратегическим направлениям развития Евразийского экономического союза, касающиеся дальнейшего углубления интеграции на пространстве ЕАЭС и обеспечения устойчивости национальных экономик», — отметили в агентстве.

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт уточнила ТАСС, что говорить о двусторонней встрече Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным преждевременно.

В мире,Наталья Эйсмонт,Александр Лукашенко,Владимир Путин,ЕАЭС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители