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1 час назад

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

Газета.Ru

Минцифры Украины сообщило об объявлении воздушной тревоги в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины и в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Это следует из данных онлайн-карты министерства.

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В указанных регионах одновременно, в 12:33 (13:33 мск), прозвучал сигнал тревоги.

Ранее РИА Новости со ссылкой на ДТЭК "Днепровские электросети" сообщало, что в Днепропетровской области Украины введены экстренные отключения света после ракетных ударов по энергетической инфраструктуре региона.

2 декабря сообщалось о серии взрывов в Днепропетровске на фоне объявления воздушной тревоги. По данным министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога прозвучала в городе Никополе Днепропетровской области, а также в Никопольской территориальной общине.

С 10 октября Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент РФ Владимир Путин.

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