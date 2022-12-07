В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

Минцифры Украины сообщило об объявлении воздушной тревоги в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины и в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Это следует из данных онлайн-карты министерства.

В указанных регионах одновременно, в 12:33 (13:33 мск), прозвучал сигнал тревоги.

Ранее РИА Новости со ссылкой на ДТЭК "Днепровские электросети" сообщало, что в Днепропетровской области Украины введены экстренные отключения света после ракетных ударов по энергетической инфраструктуре региона.

2 декабря сообщалось о серии взрывов в Днепропетровске на фоне объявления воздушной тревоги. По данным министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога прозвучала в городе Никополе Днепропетровской области, а также в Никопольской территориальной общине.