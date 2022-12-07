СМИ: воздушная тревога объявлена на востоке Украины

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению.

Уточняется, что звуки сирены заработали примерно в 13.33 по местному времени. Тревога также объявлена в подконтрольных Киеву районах Донецкой и Запорожской областей.

Утром в среду уже была объявлена тревога в Харьковской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее в Днепропетровской области были введены экстренные отключения света. Как уточнили в компании ДТЭК «Днепровские электросети», графики стабилизационных отключений пока не действуют.