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31 минуту назад

В Европарламенте назвали цену расплаты Украины за помощь

Lenta.ru

Украина не сможет вернуть миллионы, которые ей выделил Евросоюз (ЕС) за время проведения российской спецоперации, предупредила депутат Европарламента (ЕП) от Ирландии Клэр Дейли. По ее мнению, Киев заплатит высокую цену за предоставленную ему помощь. Видео выступления политик опубликовала в Twitter.

В Европарламенте назвали цену расплаты Украины за помощь
Фото: Yves Herman / ReutersYves Herman / Reuters

По словам евродепутата, в стране проходит «шоковая терапия»: продажа общественных земель, разбалансировка рынка труда, продажа государственных активов. «Будущее страны распродается, чтобы финансировать прокси-войну, которая разрывает это государство», — подчеркнула она.

Киев, принимая помощь западных стран, заковал себя в «неолиберальные кандалы», так как предварительным условием поддержки является продвижение в государстве демократии. Однако как только «денежный кран открылся», украинский лидер Владимир Зеленский запретил большую часть оппозиционных партий, работу оппозиционных СМИ и «нанес удар» по профсоюзам и правам рабочего.

Ранее Клэр Дейли резко осудила признание России спонсором терроризма. Она сравнила действия западных стран со вторжением сил Североатлантического альянса в Ливию.

В мире,Владимир Зеленский,Европарламент,НАТО,ЕС,
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