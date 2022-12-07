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46 минут назад

«Нано, ноно»: Байден снова запутался в словах

Алиса Селезнёва

Президент США Джо Байден в своей речи на мероприятии по открытию производства чипов не смог выговорить слово «наночип». Видеозапись выступления американского лидера приводит RT.

«Построят вторую лабораторию в Фениксе, чтобы производить чипы, три наночипа. Три наночипа, три нано… Ну вы поняли, о чем я говорю... Нано, ноно... Я не знаю», - привело издание перевод слов Байдена.

Президент США уже не раз попадал в неловкие ситуации и оказывался в центре скандалов. В частности, в свих выступлениях он путал Ливию и Сирию, Ирак и Иран, Барака Обаму и Дональда Трампа, эскалацию и вакцинацию.

Также он не смог с первого раза произнести фамилию президента России Владимира Путина, а премьер-министра Австралии назвал «парнем с противоположной стороны», поскольку забыл его имя. Также весь мир облетели кадры того, как американский лидер трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. А в ходе своей первой пресс-конференции в качестве президента США Джо Байден, говоря про иммигрантов, забыл, о чем хотел сказать, и запутался в словах.

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