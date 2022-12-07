«Нано, ноно»: Байден снова запутался в словах

«Построят вторую лабораторию в Фениксе, чтобы производить чипы, три наночипа. Три наночипа, три нано… Ну вы поняли, о чем я говорю... Нано, ноно... Я не знаю», - привело издание перевод слов Байдена.

Президент США уже не раз попадал в неловкие ситуации и оказывался в центре скандалов. В частности, в свих выступлениях он путал Ливию и Сирию, Ирак и Иран, Барака Обаму и Дональда Трампа , эскалацию и вакцинацию.

Также он не смог с первого раза произнести фамилию президента России Владимира Путина, а премьер-министра Австралии назвал «парнем с противоположной стороны», поскольку забыл его имя. Также весь мир облетели кадры того, как американский лидер трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. А в ходе своей первой пресс-конференции в качестве президента США Джо Байден, говоря про иммигрантов, забыл, о чем хотел сказать, и запутался в словах.