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1 час назад

В Белоруссии введут смертную казнь за госизмену

Lenta.ruиещё 5

В Белоруссии введут смертную казнь за государственную измену для чиновников и военных. Соответствующий законопроект был принят депутатами в первом чтении, сообщила в Telegram пресс-служба Палаты представителей Национального собрания республики.

В Белоруссии введут смертную казнь за госизмену
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству проектом Закона предлагается внесение изменений в санкцию части 2 статьи 356 УК, предусматривающих возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим государственную должность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего», — говорится в сообщении.

Отмечается, что цель подготовки законопроекта — принятие мер по предупреждению преступлений экстремистской направленности.

Белоруссия остается единственной страной Европы, где до сих пор применяется смертная казнь. Решение оставить в законодательстве высшую меру наказания жители страны поддержали на референдуме 1996 года. К смертной казни в республике приговаривают за особо тяжкие преступления.

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