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1 час назад

Американские активисты требуют запретить Киркорову въезд в США

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Американские активисты потребовали запретить российскому поп-исполнителю Филиппу Киркорову запретить въезд в США. Об этом сообщает Life.ru.

Активисты потребовали запретить Киркорову въезд в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Утверждается, что группа жителей Нью-Йорка подала жалобу против российского поп-короля в американские министерства юстиции и финансов. Кроме того, они создали петицию с требованием запрета въезда Киркорову, однако пока обращение собрало только несколько сотен голосов.

Активисты обратили внимание на то, что поддерживающий Россию Киркоров имеет возможность отдыхать в своем особняке во Флориде площадью почти 800 кв. м и рыночной стоимостью около $10 млн.

Ранее поклонники Филиппа Киркорова заметили слезы у певца во время выступления на премии "Звезды Дорожного радио". Артист исполнил песню "Цвет настроения синий", и во время выступления у него появились слезы на глазах. Слушатели подпевали Киркорову и танцевали во время концерта.

В мире,Филипп Киркоров,
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