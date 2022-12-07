Обзор иноСМИ: скандал между США и ЕС и новый удар по Джонни Деппу

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«Европа заплатит за потолок цен на нефть»

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Россия пообещала ответить на потолок цен на нефть, введенный США и ЕС, поэтому сама Европа в итоге заплатит высокую цену за собственные ограничения, заявили эксперты, опрошенные китайским изданием Global Times. Эксперт по России Цуй Хэн считает, что Москва найдет покупателей, не поддерживающих ценовой потолок, к примеру, Китай и Индию, или обойдет ограничения, сначала экспортируя нефть в страны Ближнего Востока, а оттуда в Европу.

По мнению эксперта, Россия также может убедить больше европейских стран подать заявки на исключение из нового запрета (сейчас исключение действует для Венгрии). В конечном итоге расплачиваться придется самой Европе, отметил Цуй, поскольку ей нужно будет искать замену российской нефти и платить более высокие цены за покупку сжиженного природного газа в Великобритании и США. Введение максимальной цены на сырую нефть - серьезное нарушение рыночных принципов, такое вмешательство подорвет доверие к правительствам, считает Ван Ивэй, директор Института международных отношений Университета Жэньминь.

Новая угроза от летучих мышей

Белорусские и российские ученые нашли у летучих мышей нетипичных паразитов, вызывающих лихорадку Крым-Конго, сыпной тиф и сибирский клещевой тиф. Об этом исследовании рассказал журнал Ecologica Montenegrina.

Паразитов выявили у самых распрстраненных в РФ и Белоруссии летучих мышей - рыжей вечерницы и водяной ночницы. Речь идет о блохах видов Paleopsylla soricis soricis и Amalaraeus penicilliger, которые являются переносчиками различных лихорадок. Результаты исследования доказывают, что летучие мыши - неизолированная группа, способная разносить опасные природно-очаговые инфекции.

Херд подала аппеляцию на выигранное Деппом дело о клевете

Адвокаты американской актрисы Эмбер Херд обжаловали ее проигрыш по иску о клевете, поданному Джонни Деппом, утверждая, что в судебном процессе было допущено несколько ошибок. Об этом сообщает Los Angeles Times.

По мнению адвокатов, ошибками было то, что дело рассматривалось в Вирджинии и что суд запретил Херд представить некоторые доказательства. Адвокаты актрисы сослались на дело о клевете, которое Депп проиграл против британского таблоида Sun, назвавшего Деппа «избившим жену». В апелляции также утверждается, что команда Деппа не доказала «настоящего злого умысла» по делу и что присяжные были неправильно проинструктированы.

США и ЕС: как разногласия привели к скандалу

Между Вашингтоном и его европейскими союзниками возникли серьезные разногласия по поводу экономической политики после почти «двухлетнего медового месяца», начавшегося с избранием Джо Байдена на пост президента, пишет Foreign Policy. Если США и Европа не решат эти проблемы, глобальным экономический порядок, в котором они являются союзниками, может выродиться в «мир конкурирующих экономических блоков».

Тьерри Бретон, уполномоченный ЕС по внутреннему рынку, на этой неделе отказался от участия в заседаниях Совета по торговле и технологиям США-ЕС, ключевого координирующего органа трансатлантической экономической политики. По его словам, повестка дня «больше не дает достаточно места для вопросов, вызывающих озабоченность у многих европейских министров промышленности и бизнеса». Скандал начался после жалоб ЕС на новые субсидии США на электромобили и чистую энергию, которые ставят в невыгодное положение европейских автопроизводителей. А французский министр экономики Брюно Ле Мэр обвинил Вашингтон в «проведении промышленной политики в китайском стиле».

«Европа - жертва американского хаоса»

Джон Росс заявил в своей статье для Global Times, что политика США «несет хаос» в Европу. По его мнению, нынешний беспорядок в Европе является худшим со времен Второй мировой войны.