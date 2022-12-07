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33 минуты назад

WP: украинские власти подтвердили причастность к атакам дронов по аэродромам России

Газета.Ru

Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что за атакой на российские аэродромы под Саратовом, Рязанью и Курском стоит именно киевский режим, хотя власти Украины хранят официальное молчание. Об этом он сообщил на условиях анонимности в разговоре с американской газетой Washington Post.

Украинские власти подтвердили причастность к атакам дронов по аэродромам РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это были украинские беспилотники — очень успешные, очень эффективные», — сказал собеседник издания.

При этом никаких подробностей произошедшего не приводится.

Ранее сообщалось, что на аэродроме под Рязанью три человека погибли из-за взрыва бензовоза.

СМИ сообщили о расколе в НАТО из-за Украины

Telegram-канал Baza сообщал, что неизвестный беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Саратовской области России. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло, причин для беспокойства нет, объекты гражданской инфраструктуры целы.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Роман Бусаргин,Владимир Путин,НАТО,
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