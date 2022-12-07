Изгнать Россию из G20, помочь Украине. Как Пентагон потратит деньги в 2023 году

Профильные комитеты обеих палат Конгресса согласовали проект оборонного бюджета на 2023 год. Документ содержит 4408 страниц и 238 упоминаний России. В нем говорится, что Соединенные Штаты будут делать все, чтобы не допустить участия российских официальных лиц в деятельности таких организаций, как G20. Кроме того, американцы намерены продлить запрет на сотрудничество с РФ в военной сфере. Какие отношения с Россией предусмотрены в документе – в материале «Газеты.Ru».

"В максимально возможной степени"

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Согласно проекту, одобренному профильными комитетами Конгресса, оборонный бюджет США в 2023 году составит рекордные $858 млрд. В бюджет на 2023 год включили инициативу, направленную на блокировку золотовалютного резерва России. Также сохранятся санкции в отношении продажи, поставки или передачи золота в РФ или из нее. Кроме того, Штаты намерены ограничить участие России в деятельности таких организаций, как G20.

"Политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы в максимально возможной степени не допускать государственных служащих Российской Федерации к участию в собраниях, заседаниях и иной деятельности следующих организаций: G20, Банк международных расчетов, Базельский комитет по банковскому надзору, Совет по финансовой стабильности, Международная ассоциация страховых надзоров, Международная организация комиссий по ценным бумагам", - говорится в документе.

США продлят запрет на сотрудничество с Россией в военной сфере на пять лет. В документе подчеркивается, что бюджетные средства не могут быть "выделены или израсходованы на осуществление какой-либо деятельности, признающей суверенитет Российской Федерации над" Крымом, "Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях".

Кроме того, в следующем году Соединенные Штаты планируют выделить Украине в сфере обеспечения безопасности дополнительную помощь в размере не менее 800 миллионов долларов. Еще 11,5 млрд долларов США планируют выделить на оборонное сдерживание в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Поскольку основанный на правилах международный порядок сталкивается с вызовами со стороны Пекина и Москвы, которые угрожают безопасности, свободе и процветанию людей по всему миру, проект бюджета на данный год… включает выделение свыше 6 млрд долларов на инициативу по сдерживанию в Европе", - говорится в документе.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил РИА Новости, что Россию невозможно исключить из G20.

"Юридически G20 не является институциональной международной организацией, в которой существует формальное членство. Как известно, это лишь неформальный саммит. По этой же причине в G20 нет каких-либо строгих правил процедур или регламентов. Решения принимаются консенсусным путем", - пояснил он.

По его словам, США могут только оказывать давление на председательствующую страну, чтобы при организации очередного саммита Россию не пригласили, а ее делегацию не пустили. Замглавы российского МИД Александр Грушко придерживается той же позиции.

"Частью политики так называемой изоляции, которая уже провалилась, являются попытки исключения России из различных международных форматов, как это случилось, например, с Советом Европы", — сказал дипломат.

Россия видела подобные попытки на ноябрьском саммите "Большой двадцатки" на Бали, продолжил Грушко.

"Эти попытки провалились. Мировое большинство эти попытки не поддерживает", — заявил он.

Отказ от энергоресурсов из РФ

Проект оборонного бюджета США на 2023 год также предусматривает "борьбу с военной зависимостью от российских энергоресурсов". По мнению членов Конгресса, "опора на российскую энергию представляет серьезную проблему для деятельности по национальной безопасности в зоне ответственности европейского командования Соединенных Штатов".

"В целях снижения уязвимости военных объектов Соединенных Штатов к сбоям, вызванным зависимостью от российской энергии, Министерству обороны следует разработать и реализовать планы по снижению зависимости от российской энергии для всех основных оперативных баз в зоне ответственности европейского командования США", - говорится в проекте оборонного бюджета.

Согласно документу, Минобороны США необходимо перестать использовать энергоресурсы из РФ в течение пяти лет. В проекте бюджета также говорится об установлении постоянного запрета на обмен информацией с Россией. В том числе это касается обмена сведений о противоракетных системах обороны.

Кроме того, в документе утверждается, что за отравлением оппозиционеров Владимира Кара-Мурзы и Алексея Навального стоит "одно и то же подразделение Федеральной службы безопасности Российской Федерации".

Турецкое агентство Anadolu отметило, что США исключили из оборонного бюджета пункт об ограничении на продажу Турции истребителей F-16.

"Самый успешный военный союз"

"Вторжение Российской Федерации на Украину представляет серьезную угрозу безопасности и интересам Соединенных Штатов во всем мире, а также международному порядку", - говорится в документе.

По мнению членов Конгресса, Россия "продемонстрировала полное пренебрежение безопасностью гражданского населения" Украины. Поэтому США "поддерживают народ Украины и осуждают гнусные действия" России.

"Конгресс решительно поддерживает дальнейшую помощь Украине для поддержания ее способности отражать российские силы вторжения и продолжать отвоевывать свою суверенную территорию", - подчеркивается в проекте бюджета.

В документе сообщается, что НАТО "остается самым сильным и успешным военным союзом в мире". По мнению парламентариев, после начала военной спецоперации России Североатлантический альянс "стал более крепким и сплоченным".

"Союзники усилили свои позиции сдерживания и обороны и продолжили направлять военную помощь для укрепления обороны Украины", - говорится в документе.