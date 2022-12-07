В Праге на месте памятника Коневу появилась скульптура "орка"

В Чехии на место памятника советскому маршалу Ивану Коневу установили скульптуру "орка". Об этом пишет портал Wydarzenia.

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По словам автора памятника Душана Достала, работа называется "Ариман". Это демон из персидской мифологии, который является "абсолютным злом".

Газета.Ru

В сентябре 2019 года члены районного совета Прага-6, на чьей территории находился памятник Коневу, приняли решение о переносе монумента в один из музеев. Памятник убрали в апреле 2020 года.

В 2017 году в Чехии в целом пересмотрели роль Конева в истории — так, помимо сведений о его роли в освобождении Праги от фашистов в 1945 году, на табличке около памятника появилось упоминание о подавлении венгерского восстания 1956-го и подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968-м.