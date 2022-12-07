В Праге на месте памятника Коневу появилась скульптура "орка"

В Чехии на место памятника советскому маршалу Ивану Коневу установили скульптуру "орка". Об этом пишет портал Wydarzenia.
По словам автора памятника Душана Достала, работа называется "Ариман". Это демон из персидской мифологии, который является "абсолютным злом".
В сентябре 2019 года члены районного совета Прага-6, на чьей территории находился памятник Коневу, приняли решение о переносе монумента в один из музеев. Памятник убрали в апреле 2020 года.
В 2017 году в Чехии в целом пересмотрели роль Конева в истории — так, помимо сведений о его роли в освобождении Праги от фашистов в 1945 году, на табличке около памятника появилось упоминание о подавлении венгерского восстания 1956-го и подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968-м.
Ранее сообщалось, что последний памятник Владимиру Ленину в Финляндии авторства эстонского скульптора Матти Варика демонтировали в городе Котке и отправили в хранилище областного музея Кюменлааксо, где определят его дальнейшую судьбу.