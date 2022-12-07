Еще одна страна ЕС прекратит вещание «Дождя»*

Литовская комиссия по радио и телевидению заявила о прекращении вещания телеканала «Дождь» (признан Минюстом в России иностранным агентом) в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

«Телеканал был включен в список программ, ретранслируемых предоставляющими услуги в Латвии вещателями телепрограмм, услуги поставщиков аудиовизуальных медиа-услуг по запросу, доступен на платформе обмена видео YouTube», — сообщила комиссия по радио и телевидению.

Уточняется, что после аннулирования Латвией лицензии на вещание «Дождя» с 8 декабря он не будет доступен также и в Литве.