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22 минуты назад

Вещание «Дождя»* прекратят в Литве

Lenta.ru

Литовская комиссия по радио и телевидению заявила о прекращении вещания телеканала «Дождь» (признан Минюстом в России иностранным агентом) в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Еще одна страна ЕС прекратит вещание «Дождя»*
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Телеканал был включен в список программ, ретранслируемых предоставляющими услуги в Латвии вещателями телепрограмм, услуги поставщиков аудиовизуальных медиа-услуг по запросу, доступен на платформе обмена видео YouTube», — сообщила комиссия по радио и телевидению.

Уточняется, что после аннулирования Латвией лицензии на вещание «Дождя» с 8 декабря он не будет доступен также и в Литве.

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