СМИ сообщили о расколе в НАТО из-за Украины

В НАТО произошел раскол по вопросу возможного вступления Украины в альянс. Представители некоторых стран избегают этого вопроса, в том числе из нежелания злить Россию, а слова Зеленского вызывают недовольство. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Politico.

Как отметила автор статьи, обозреватель Лили Байер, тема вступления Украины в НАТО настолько «потенциально взрывоопасна», что многие союзники стараются даже не говорить о ней. Она отметила, что эта тема в НАТО остается запрещенной. При этом заявление украинского президента Владимира Зеленского о вступлении в альянс по ускоренной процедуре «застало врасплох многих ближайших партнеров Киева и вызвало у некоторых недовольство».

«Берлин и Париж рассматривают возможное вступление Украины в альянс как сверхчувствительный вопрос, которого пока следует избегать», — написала Байер.

Она также напомнила слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что будущая архитектура безопасности Европы должна включать гарантии безопасности для России.