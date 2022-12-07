СМИ сообщили о расколе в НАТО из-за Украины

В НАТО произошел раскол по вопросу возможного вступления Украины в альянс. Представители некоторых стран избегают этого вопроса, в том числе из нежелания злить Россию, а слова Зеленского вызывают недовольство. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Politico.
Как отметила автор статьи, обозреватель Лили Байер, тема вступления Украины в НАТО настолько «потенциально взрывоопасна», что многие союзники стараются даже не говорить о ней. Она отметила, что эта тема в НАТО остается запрещенной. При этом заявление украинского президента Владимира Зеленского о вступлении в альянс по ускоренной процедуре «застало врасплох многих ближайших партнеров Киева и вызвало у некоторых недовольство».
«Берлин и Париж рассматривают возможное вступление Украины в альянс как сверхчувствительный вопрос, которого пока следует избегать», — написала Байер.
Она также напомнила слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что будущая архитектура безопасности Европы должна включать гарантии безопасности для России.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО по ускоренной процедуре. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что такая процедура сейчас несвоевременна.