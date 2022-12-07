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56 минут назад

В Германии заявили о предотвращении госпереворота

Lenta.ruиещё 1

Полиция Германии предотвратила государственный переворот, который планировали организовать правые экстремисты. Об этом сообщает издание Bild.

В Германии заявили о предотвращении госпереворота
Фото: Hannibal Hanschke / ReutersHannibal Hanschke / Reuters

По информации газеты, злоумышленники хотели взять штурмом бундестаг. На данный момент правоохранители по приказу прокуратуры ФРГ задержали более 25 человек, которые либо были членами террористической организации правого толка, либо поддерживали ее.

Отмечается, что в рамках операции проходят обыски в 137 домах и офисах, принадлежащих 50 подозреваемым. Bild пишет, что расследование действий группировки началось еще в августе. Изданию стало известно, что правые радикалы планировали захватить власть в ФРГ и создать новый правительственный аппарат, основанный на монархических принципах.

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