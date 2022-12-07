В Германии заявили о предотвращении госпереворота

Полиция Германии предотвратила государственный переворот, который планировали организовать правые экстремисты. Об этом сообщает издание Bild.

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters Hannibal Hanschke / Reuters

По информации газеты, злоумышленники хотели взять штурмом бундестаг. На данный момент правоохранители по приказу прокуратуры ФРГ задержали более 25 человек, которые либо были членами террористической организации правого толка, либо поддерживали ее.