В США предложили выделить 6 млрд долларов для сдерживания РФ в ЕС

Конгресс США согласовал американский оборонный бюджет на 2023 год на 858 миллиардов долларов. Из проекта бюджета следует, что шесть миллиардов долларов планируется потратить на «сдерживание России в Европе».

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Ранее документ был согласован Палатой представителей, теперь его должен подписать президент Джо Байден.

Принимаемый с 1961 года Закон о национальной обороне (NDAA) касается всего: от повышения зарплаты американским военным и того, сколько кораблей или самолетов можно закупить, до того, как строить отношения с Китаем и Россией.

Оборонный бюджет, в частности, включает 317,3 миллиарда долларов на эксплуатацию и техобслуживание, 174,5 миллиарда на содержание военного персонала, 161,3 миллиарда на закупки в сфере обороны, 2,7 миллиарда долларов на увеличение мощностей по производству боеприпасов и дополнительные 800 миллионов долларов на помощь Украине (на 500 миллионов долларов больше, чем просил Байден).

В целом проект бюджета предусматривает на 45 миллиардов долларов больше расходов, чем запросил Байден, поскольку участники переговоров в Конгрессе стремились устранить последствия глобальной инфляции и предоставить Украине дополнительную помощь.

Законопроект разрешает выделение дополнительных средств на разработку гиперзвукового оружия и покупку истребителей F-35

В документе также идет речь о продлении на пять лет запрета на сотрудничество США с Россией в военной сфере, а также говорится о планах добиться исключения РФ из международных организаций, включая G20.