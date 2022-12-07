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32 минуты назад

В США потратят шесть миллиардов на сдерживание РФ в Европе

Мария Иванова

Конгресс США согласовал американский оборонный бюджет на 2023 год на 858 миллиардов долларов. Из проекта бюджета следует, что шесть миллиардов долларов планируется потратить на «сдерживание России в Европе».

В США предложили выделить 6 млрд долларов для сдерживания РФ в ЕС
Фото: ТАССТАСС

Ранее документ был согласован Палатой представителей, теперь его должен подписать президент Джо Байден.

Принимаемый с 1961 года Закон о национальной обороне (NDAA) касается всего: от повышения зарплаты американским военным и того, сколько кораблей или самолетов можно закупить, до того, как строить отношения с Китаем и Россией.

Оборонный бюджет, в частности, включает 317,3 миллиарда долларов на эксплуатацию и техобслуживание, 174,5 миллиарда на содержание военного персонала, 161,3 миллиарда на закупки в сфере обороны, 2,7 миллиарда долларов на увеличение мощностей по производству боеприпасов и дополнительные 800 миллионов долларов на помощь Украине (на 500 миллионов долларов больше, чем просил Байден).

В целом проект бюджета предусматривает на 45 миллиардов долларов больше расходов, чем запросил Байден, поскольку участники переговоров в Конгрессе стремились устранить последствия глобальной инфляции и предоставить Украине дополнительную помощь.

Законопроект разрешает выделение дополнительных средств на разработку гиперзвукового оружия и покупку истребителей F-35

В документе также идет речь о продлении на пять лет запрета на сотрудничество США с Россией в военной сфере, а также говорится о планах добиться исключения РФ из международных организаций, включая G20.

Кроме того, проект санкционирует принятие Закона о повышении устойчивости Тайваня, направленного на расширение сотрудничества США с Тайванем в области безопасности с расходами до десяти миллиардов долларов в течение пяти лет.

В мире,Джозеф Байден,Конгресс США,
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