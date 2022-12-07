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1 час назад

Стало известно, что Запад ждет российско-украинских переговоров

News.ru

Западные страны ждут российско-украинских переговоров, однако не торопят их начало, такое мнение выразил обозреватель «Коммерсанта» Алексей Забродин. Журналист напомнил, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона, прозвучавшие во время поездки в США, «не оставили равнодушными представителей других западных стран» и наглядно продемонстрировали два подхода к российско-украинскому конфликту.

Визит Эммануэля Макрона в США вызвал немало откликов не только потому, что чествовали французского лидера в Америке на самом высоком уровне, а все мероприятия были обставлены максимально торжественно. Поездка стала новой демонстрацией того, что на Западе есть два подхода к российско-украинскому конфликту, — пишет Забродин.

По его словам, страны условно делятся на два лагеря: с одной стороны — союзники Киева, которые выражают готовность поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», с другой — страны, полагающие что «надо быть готовыми к переговорам в любой момент и чем раньше они начнутся, тем лучше».

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Кроме того, Забродин указал на заявления Макрона о необходимости поддерживать контакты с российским лидером Владимиром Путиным, в то время как президент США Джо Байден считает, что для этого должны сложиться определенные условия.

Обозреватель считает, что разница во взглядах объясняется ранее сформулированным Макроном тезисом: «союзники платят отнюдь не одинаковую цену из-за продолжающихся на украинской территории боевых действий». Эту точку зрения поддержал позднее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, призвав пересмотреть санкции против РФ и заявив, что европейская промышленность может выжить, если «быстро решить проблему европейского энергетического кризиса».

Макрон ранее заявил, что считает переговоры единственным способом разрешения ситуации на Украине. Поддержание контакта с российским президентом Владимиром Путиным он назвал важным прямым каналом связи.

По словам Макрона, у него с Путиным «регулярные дискуссии и прямой контакт», это лучший способ возобновить взаимодействие. При этом способ урегулирования конфликта на Украине, по мнению Макрона, должен выбирать Киев.

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