США решили добиться исключения России из G20

Соединенные Штаты намерены добиться исключения российской стороны из G20, это предполагает проект оборонного бюджета страны, сообщили в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей конгресса.

Документ предусматривает исключение российской стороны из G20, Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности, Международной ассоциации страховых надзоров и Международной организации комиссий по ценным бумагам, передает ТАСС со ссылкой на заявление.