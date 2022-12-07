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50 минут назад

В проект оборонного бюджета США внесли исключение России из G20

Деловая газета "Взгляд"

Соединенные Штаты намерены добиться исключения российской стороны из G20, это предполагает проект оборонного бюджета страны, сообщили в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей конгресса.

США решили добиться исключения России из G20
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Документ предусматривает исключение российской стороны из G20, Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности, Международной ассоциации страховых надзоров и Международной организации комиссий по ценным бумагам, передает ТАСС со ссылкой на заявление.

В США предложили выделить 6 млрд долларов для сдерживания РФ в ЕС

Также в проект включили предложение о сдерживании России в Европе, на что планируется потратить 6 млрд долларов.

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