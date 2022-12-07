В КНР ответили Западу на принятое против России решение

Решение западных стран о введении потолка цен на нефть из России ударит по их экономике, в то время как Москва наладит поставки в другие страны и продолжит получать прибыль. К такому выводу пришло китайское издание Global Times, передает РИА Новости.

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Как пишет аналитик Цуй Хэн, Россия может поставлять нефть в Индию и Китай, чтобы заполнить образовавшийся из-за новых санкций пробел. Она также может экспортировать сырье в страны Ближнего Востока, а затем — в Европу.

Специалист выразил уверенность, что Европейский союз сам заплатит за этот шаг, так как теперь им придется искать альтернативу российской нефти и покупать ее у США или Великобритании за более высокую цену.

Эксперт Ван Ивэй считает, что Европа допустила нарушение рыночной отрасли своим решением установить потолок цен на российскую нефть, и подобная инициатива подорвет доверие западное общественности к властям и негативно скажется на экономике.

В публикации указано, что Россия практически не пострадает от введенных санкций, но при этом ограничения уже вызвали некоторые разногласия внутри Запада.