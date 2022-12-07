В США предложили выделить 6 млрд долларов для сдерживания РФ в ЕС

Комитеты обеих палат конгресса США включили в проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год 6 млрд долларов, которые планируется потратить на сдерживание России .

Российская и китайская стороны якобы «угрожают безопасности, свободе и процветанию» людей во всем мире, потому в проект включены вложения в глобальную сеть альянсов и партнерств США, говорится в проекте, передает ТАСС.