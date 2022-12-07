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52 минуты назад

В США предложили выделить 6 млрд долларов для сдерживания России в Европе

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Комитеты обеих палат конгресса США включили в проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год 6 млрд долларов, которые планируется потратить на сдерживание России.

В США предложили выделить 6 млрд долларов для сдерживания РФ в ЕС
Фото: ТАССТАСС

Российская и китайская стороны якобы «угрожают безопасности, свободе и процветанию» людей во всем мире, потому в проект включены вложения в глобальную сеть альянсов и партнерств США, говорится в проекте, передает ТАСС.

Отмечается, что 6 млрд долларов планируется выделить для сдерживания России в Европе.

В октябре США обнародовали новую стратегию нацбезопасности, предполагающую сдерживание России.

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